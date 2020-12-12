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12.12.2020 (03:00)

В ВВО завершился сбор с руководящим составом

Методические сборы с руководящим составом прошли Восточного военного округа прошли на базе соединений и воинских частей, дислоцированных в Республике Бурятия.

Впервые, в связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения вирусной инфекции, сборы прошли в видео формате.

На учебных точках руководящему составу ВВО был продемонстрирован порядок организации и проведения занятий с водителями, специалистами военно-политической работы, специалистами МТО, разведчиками, специалистами РХБ защиты, артиллеристами и ракетчиками, а также с подразделениями связи и военными медиками.

На учебных точках было наглядно продемонстрировано, как должны быть организованы занятия по вождению тяжелой автомобильной техники, алгоритм проведения тренировки в ходе проведения единого дня огня и ракетных ударов,и тренировки по выполнению задач по обнаружению и сопровождению целей. Специалисты военно-политической работы продемонстрировали порядок организации воспитательной работы в ходе проведения полевых занятий, лагерных сборов или учений,а специалисты войск связи на практике отработализадачи по организации связи с подчиненными подразделениями в условиях противодействия условному противнику.

Также руководящему составу ВВО была продемонстрирована практическая работа военнослужащих на новых образцах вооружения и военной техники, в частности на новом топливозаправщике и новой цифровой радиорелейной станции.

Всего на данных сборах было представлено более 70 учебных точек. Сборы проводятся ежегодно и имеют цель выработать единых подходов к подготовке и проведению занятий по предметам боевой выучки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные сборы , Сборы
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