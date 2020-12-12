12.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы вручили канцтовары ученикам школы в городе Мардакерт



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы вручили канцтовары ученикам школы в городе Мардакерт

Военнослужащие российского миротворческого контингента провели гуманитарную акцию в общеобразовательной школе № 1 г. Мардакерт в Нагорном Карабахе, вручив ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и школьные принадлежности.

Помимо этого, военнослужащие российского миротворческого контингента провели «Урок миротворца», в ходе которого довели особенности миротворческой деятельности и основные требования безопасности.

Также они продемонстрировали образцы экипировки военнослужащих, осуществляющих несение службы на наблюдательных постах, а также современные защитные костюмы сапера, миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

СПРАВОЧНО:

Емкость школы - 900 человек, учеников в настоящее время - 310 человек, учителей – 38 человек, количество смен –две.

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