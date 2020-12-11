11.12.2020 (23:00)

Механики-водители общевойсковой армии ЗВО провели первые занятие по вождению боевых машин в новом учебном периоде в Воронежской области

Механики-водители общевойсковой армии Западного военного округа провели первые занятия по вождению боевых машин в новом учебном периоде на полигоне Погоново Воронежской области.

Программа подготовки будущих профессионалов включает в себя около 90 упражнений с применением различных видов препятствий и всевозможными типами местности. На полигоне Погоново размещены такие преграды, как брод, рвы, косогоры, песчаные дюны, колейный механизированный мост и колейный проход в минно-взрывном заграждении.

Перед тем как приступить к вождению боевых машин, военнослужащие сдали зачёты по требованиям безопасности, устройству бронетанковой техники, основам ее эксплуатации и ремонту, устранению простейших неисправностей, которые могут возникнуть во время пути.

В первых занятиях по вождению боевых машин было задействовано около 50 единиц военной техники – боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3. Суммарно в период подготовки механикам-водителям предстоит преодолеть свыше 500 километров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице