11.12.2020 (17:45)

В Ленобласти гранатометчики ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году

В Ленинградской области гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа провели первые боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В в рамках учебных сборов.

В ходе занятия военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и бронетранспортеры условного противника, расположенные на расстоянии от 250 до 500 метров. Упражнения выполнялись индивидуально каждым обучаемым из различных положений.

Кроме того, военнослужащие оттачивали умения в скрытном перемещении, занятии огневых позиций, определении расстояния до цели и внесения поправок для ведения огня в соответствующих метеорологических условиях.

К проведению учебных сборов привлечено более ста военнослужащих артиллерийских, ракетных, общевойсковых соединений и подразделений специального назначения армии.

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