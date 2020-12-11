11.12.2020 (17:45)
В Ленобласти гранатометчики ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году
В Ленинградской области гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа провели первые боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В в рамках учебных сборов.
В ходе занятия военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и бронетранспортеры условного противника, расположенные на расстоянии от 250 до 500 метров. Упражнения выполнялись индивидуально каждым обучаемым из различных положений.
Кроме того, военнослужащие оттачивали умения в скрытном перемещении, занятии огневых позиций, определении расстояния до цели и внесения поправок для ведения огня в соответствующих метеорологических условиях.
К проведению учебных сборов привлечено более ста военнослужащих артиллерийских, ракетных, общевойсковых соединений и подразделений специального назначения армии.