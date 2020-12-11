11.12.2020 (17:15)

В Санкт-Петербурге химики ЗВО провели дезинфекцию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в преддверии открытия выставки «Сирийский перелом».

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели дезинфекцию выставочных павильонов, входной группы, фасадов здания и прилегающей территории с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики спецобработали дезинфицирующим раствором ДТС-ГК более 40 тыс. кв. м. территории музея.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры. Также военнослужащие ЗВО проводили мероприятия дезинфекции в Итальянской Республике.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице