11.12.2020 (17:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по правовому минимуму

В преддверии дня Конституции Российской Федерации военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачеты по правовому минимуму.

Командование ОГРВ ПРРМ организовало тесты для более 700 военнослужащих на знание вопросов правовой тематики, которые касаются жилищного обеспечения, отдельных положений приказов Министра обороны Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также реализации других социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Особое внимание при тестировании уделили новым изменениям в Конституции, которые были приняты после всероссийского голосования в текущем году.

По результатам зачета по правовому минимуму личный состав ОГРВ ПРРМ продемонстрировал высокий уровень знаний.

За прошедший год с военнослужащими ОГРВ ПРРМ было проведено более 70 занятий, на которых доводили основные законы касающихся правового положения военнослужащих.

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