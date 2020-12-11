11.12.2020 (17:00)

В танковой армии ЗВО началась вакцинация личного состава от коронавируса

В гвардейской танковой армии Западного военного округа порядка 200 военнослужащих прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Партия препарата была доставлена в объединение с соблюдением всех условий транспортировки.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Всего в Западный военный округ завезли более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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