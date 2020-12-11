11.12.2020 (16:30)

В Ленобласти мотострелки ЗВО возложили цветы к памятнику Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Малофеева

Военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели церемонию возложения цветов к памятнику Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Юрьевича Малофеева.

В ходе торжественного митинга военнослужащие соединения, родные и близкие Михаила Юрьевича возложили цветы к основанию памятника, салютная команда произвела залп из стрелкового оружия, парадные расчеты прошли торжественным маршем перед монументом.

Михаил Юрьевич Малофеев родился 25 мая 1956 года в городе Находка Приморского края. В 1977 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М.Кирова. Служил на командных должностях в Группе советских войск в Германии, Закавказском и Туркестанском военных округах, Заполярье.

С декабря 1997 года генерал-майор Малофеев служил на должности командира отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской Краснознаменной бригады.

17 января 2000 года в боях за город Грозный Михаил Юрьевич героически погиб в бою, прикрывая отход подчиненных из засады, устроенной боевиками. Указом Президента РФ от 9 февраля 2000 года, за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, генералу Малофееву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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