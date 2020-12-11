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11.12.2020 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начались сборы со связистами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались сборы с военнослужащими подразделения связи.

В сборах по проверке уровня готовности специалистов связи привлечено около 50 военных связистов ОГРВ ПРРМ и задействовано более 15 единиц техники связи.

В ходе сборов связисты отработают нормативы по развертыванию командно-штабной машины, радиорелейной станции и аппаратной телефонной засекреченной связи с последующим установлением бесперебойной связи между командирами и личным составом.

В завершении сборов военнослужащие отработают действия в случае получения повреждения техники связи и вывода ее из строя. Связистам необходимо будет в кратчайшие сроки выявить и устранять неисправности в работе средств связи, а также своевременно восстановить связь с подразделениями.

Сборы с военными связистами ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Сборы , Войска связи
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