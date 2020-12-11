11.12.2020 (15:00)

В городе Клинцы прошло торжественное вручение Боевого знамени уникальному мотострелковому полку общевойсковой армии ЗВО

В городе Клинцы Брянской области прошло торжественное вручение Боевого знамени нового образца уникальному мотострелковому полку общевойсковой армии Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа, вернувшиеся в родной полк после переформирования.

Воинский ритуал вручения Боевого знамени проводил заместитель командующего общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов. Решение о повторном вручении Боевого знамени было принято в 2019 году, после чего было организована комиссия для экспертизы архивных документов.

Накануне мероприятия в Доме Культуры города Клинцы также была проведена важная торжественная церемония, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь» в древко знамени.

Воинский ритуал проводился с участием салютной группы, а также при полном составе полка и почётных гостей. После проведения митинга военнослужащие прошли торжественным маршем во главе с новым Боевым знаменем гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

254-й гвардейский мотострелковый полк – единственный полк Вооруженных Сил Российской Федерации, получивший почётное наименование «Гвардейский» и «имени Александра Матросова», которое было получено за подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру дзота в бою за деревню Чернушки в Псковской области 23 февраля 1943 года, а сам он был навечно зачислен в списки 1-й роты этого полка.

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