11.12.2020 (22:15)

В Ульяновске военнослужащие ВДВ приняли участие в открытии памятника Герою России Дмитрию Кожемякину из 6 роты Псковских десантников

Более 30 военнослужащих Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск приняли участие в открытии памятника Герою России командиру разведывательного взвода гвардии лейтенанту Дмитрию Сергеевичу Кожемякину, геройски погибшего при исполнении воинского долга 1 марта 2000 г. у высоты 776,0 у н.п. Улус-Керт в Шатойском районе Чеченской Республики.

Мероприятие состоялось накануне Дня Героев Отечества. Монумент разместили во дворе городской средней школы №48 где и учился Дмитрий.

На открытии памятника присутствовали представители городской и областной администрации, движения «Боевого братства», командиры воинских частей, дислоцированных на территории Ульяновска.

Памятник Герою России открыли его мама Нина Николаевна и директор 48-й школы Ольга Копашко. Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ возложили цветы к памятнику.

После открытия бюста для старшеклассников школы прошёл урок мужества, который провёл Герой России, командир Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Владимир Селивёрстов.

Справочно:

Дмитрий Кожемякин родился в Ульяновске, средняя школа №48, где он учился, носит его имя.

В ночь с 29 февраля на 1 марта, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776.

Девяносто десантников преградили путь более двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. Бой начался 29 февраля 2000 года. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

У чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота. Непрерывные атаки вооруженных боевиков отражались почти двадцать часов. В бою погибли 84 российских десантника. Только шестерым удалось выжить.

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