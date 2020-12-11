11.12.2020 (22:00)

Командующий войсками ЦВО прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан.

В соответствии с программой визита командующий войсками округа проведет рабочую встречу с руководящим составом Министерства обороны республики Узбекистан.

В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и развития двустороннего военного сотрудничества.

Также генерал-полковник Александр Лапин проинспектирует основной этап тактико-специального учения подразделений специального назначения вооруженных сил двух государств, в котором принимают участие военнослужащие Центрального военного округа.

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