11.12.2020 (22:00)
Командующий войсками ЦВО прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан.
В соответствии с программой визита командующий войсками округа проведет рабочую встречу с руководящим составом Министерства обороны республики Узбекистан.
В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и развития двустороннего военного сотрудничества.
Также генерал-полковник Александр Лапин проинспектирует основной этап тактико-специального учения подразделений специального назначения вооруженных сил двух государств, в котором принимают участие военнослужащие Центрального военного округа.
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