11.12.2020 (21:45)

День памяти героических предков и чествования ныне живущих героев

Ялта (Крым):

Активисты местного отделения ДОСААФ, председатель городского совета ветеранов Юрий Кириллов и Геннадий Мазитов в этот день пришли на могилу почтили память одного из Героев Советского Союза - Гали Ахметовича Мазитова.

Курган:

Лариса Михайловна Окольникова – младшая сестра Героя Советского Союза Алексея Михайловича Ситникова в День Героев Отечества приносит цветы к стеле Героев Советского Союза – уроженцев земли Зауралья. Не стал исключением и этот год. Сегодня к ней присоединились участники торжественного митинга, посвященного Дню Героев Отечества, организованного региональным отделением ДОСААФ Курганской области.

Моршанск (Тамбовская область):

Воспитанники казачьего военно-патриотического спортивно-технического клуба имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева отметили День Героев Отечества.

Вместе с членом общественной палаты Тамбовской области, руководителем местного отделения ДОСААФ Моршанска Ильей Николотовым, депутатом городского совета народных депутатов Александром Рябикиным и членом общественной организации «Офицеры России» Алексеем Свечниковым казачата возложили цветы к монументам и памятникам героям моршанской земли в парке имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева.

Дербент (Дагестан):

Митинг памяти, приуроченный ко Дню Героев Отечества и высадке деревьев в рамках общенационального масштабного патриотического проекта «Кедры Великой Победы» прошел в этом городе республики.

Дагестан стал третьим регионом страны после Тулы и Москвы, где реализуется проект «Кедры Великой Победы», цель которого высадить в России и в странах СНГ деревья в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Пенза:

Региональное отделение ДОСААФ в своем музее в этот день провело открытый урок для учащихся Пензенского колледжа транспортных технологий.

Заместитель председателя ДОСААФ Александр Булгаков рассказал гостям о военных и трудовых подвигах пензенцев. Ребята узнали, что пензенская земля дала Родине более 240 Героев Советского Союза.

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