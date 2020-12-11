11.12.2020 (21:15)

На советском воинском захоронении в Германии произведены ремонтно-восстановительные работы

Сотрудниками Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ совместно с представителями Посольства России и Генерального консульства Российской Федерации в г. Лейпциге была произведена приемка ремонтно-восстановительных работ на советском воинском захоронении Остфридхоф.

С германской стороны в совместной работе принимали участие члены администрации города Лейпциг.

Ремонт могил советских военнослужащих за счет средств ФРГ включал санацию надгробных камней и нанесение на них персональных данных погибших в едином формате. В свою очередь, санация обелисков и укладка тротуарных плит на советском воинском захоронении производилась за счет средств Российской Федерации.

Представительством Минобороны России была произведена сверка списка захороненных на кладбище Остфридхоф советских военнослужащих.

Справочно:

На советском воинском захоронении Остфридхоф в г. Лейпциге покоятся погибшие на полях сражений в годы Второй мировой войны и умершие в госпиталях Лейпцига от ран и болезней красноармейцы.

251 советский солдат, покоится в одиночных могилах. Каждая из могил имеет свою надгробную плиту.

На предприятиях Лейпцига умерло 1270 советских военнопленных и других советских граждан, угнанных нацистами из родных мест.

Их останки покоятся в двух братских могилах.

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