11.12.2020 (21:15)
На советском воинском захоронении в Германии произведены ремонтно-восстановительные работы
Сотрудниками Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ совместно с представителями Посольства России и Генерального консульства Российской Федерации в г. Лейпциге была произведена приемка ремонтно-восстановительных работ на советском воинском захоронении Остфридхоф.
С германской стороны в совместной работе принимали участие члены администрации города Лейпциг.
Ремонт могил советских военнослужащих за счет средств ФРГ включал санацию надгробных камней и нанесение на них персональных данных погибших в едином формате. В свою очередь, санация обелисков и укладка тротуарных плит на советском воинском захоронении производилась за счет средств Российской Федерации.
Представительством Минобороны России была произведена сверка списка захороненных на кладбище Остфридхоф советских военнослужащих.
Справочно:
На советском воинском захоронении Остфридхоф в г. Лейпциге покоятся погибшие на полях сражений в годы Второй мировой войны и умершие в госпиталях Лейпцига от ран и болезней красноармейцы.
251 советский солдат, покоится в одиночных могилах. Каждая из могил имеет свою надгробную плиту.
На предприятиях Лейпцига умерло 1270 советских военнопленных и других советских граждан, угнанных нацистами из родных мест.
Их останки покоятся в двух братских могилах.