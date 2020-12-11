11.12.2020 (21:00)

В финале юнармейской лиги КВН победили две команды

В финале юнармейской лиги КВН, который в первый раз прошел сегодня в театре российской армии на Суворовской площади, первое место заняли команды «Школа моделей» и «Ля Рошель».

«Победителями всероссийской юнармейской лиги КВН стали команды «Школа моделей» и «Ля Рошель». Они получили возможность стать участниками юмористического шоу талантов в эфире телеканала СТС «Детский КВН».

За первое место также боролись «Дети Каспия», Сборная депутатских детей и команда 48/60 из разных областей центра и юга России.

Команды упражнялись в остроумии в дух конкурсах – Приветствие и СТЭМ со звездой. Гостями финала стали певица Полина Гагарина, актёр Дмитрий Хрусталёв, капитан команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов и актер Алексей Маклаков.

По оценке заместителя Министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова, юнармейские команды показали отличное чувства юмора и хорошую находчивость. «Эти качества безусловно важны для каждого юнармейца. Ведь они помогают молодым людям выходить победителем из любой, даже самой непростой ситуации», - отметил генерал.

Он выразил уверенность, что все участники юнармейских команд не остановятся на достигнутом, их ждут новые яркие проекты.

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны и объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей России. Основная цель организации - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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