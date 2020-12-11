11.12.2020 (20:45)

Воспитанники спортивных школ ЦСКА по скалолазанию завоевали семь наград на чемпионате и Первенстве ЦФО

В минувшие выходные в Воронеже прошли чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по скалолазанию. Представившие на турнире армейский Клуб воспитанники СШ по скалолазанию соревновались в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость» и сумели завоевать семь наград – три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Воспитанница спортивной школы Центрального спортивного клуба Армии по скалолазанию Майя Басанец показала лучший результат в «лазании на скорость» среди женщин на чемпионате Центрального федерального округа, прошедшем в Воронеже.

На Первенстве ЦФО смогли отличиться сразу пять воспитанников армейской школы. Так, Сергей Ольховой одержал победу в «лазании на трудность» среди юношей 10-13 лет, а Александр Теплых продемонстрировал лучший результат в аналогичной дисциплине среди юношей 14-15 лет.

Анна Мусатова записала на свой счет сразу две медали. Юная спортсменка стала второй в «лазании на скорость» среди девушек 16-17 лет и третьей в «лазании на трудность».

Еще один воспитанник СШ ЦСКА Марк Хоменко стал бронзовым призером турнира в «лазании на трудность» среди юношей 10-13 лет, а Софья Исаева замкнула тройку лидеров в «лазании на скорость» среди девушек 14-15 лет.

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