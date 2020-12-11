11.12.2020 (20:30)

Конькобежцы армейского Клуба – победители второго дня Всероссийских соревнований в Челябинске

В Челябинске продолжаются традиционные 15-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы ледового дворца «Уральская молния». Второй соревновательный день принес армейским спортсменам две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, в том числе в составе команды.

Старший лейтенант Руслан Захаров и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Даниил Чмутов, выступая в составе первой команды Московской области (Захаров, Чмутов и Даниил Алдошин), первенствовали в мужской командной гонке. Команда армейцев показала время 3 минуты 57,07 секунды, обогнав представителей второй команды Московской области (4 минуты 9,42 секунды) и Челябинской области (4 минуты 13,54 секунды), которые заняли второе и третье места соответственно.

В этот же день в Челябинске прошли финальные забеги на 1 000 м среди мужчин и женщин.

Второй результат – 1 минута 10,38 секунды – среди мужчин на 1000-метровке на Всероссийских соревнованиях продемонстрировал Виктор Муштаков. Первенствовал с результатом 1 минута 9,48 секунды Павел Кулижников. Третьим финишировал Виктор Лобас – 1 минута 10,84 секунды.

Также на третью ступень пьедестала почета в этот день поднялась Дарья Качанова, показавшая на аналогичной дистанции время 1 минута 18,05 секунды и уступив Ангелине Голиковой (1 минута 17,08 секунды) и Ольге Фаткулиной (1 минута 17,55 секунды).

Сегодня, в заключительный день турнира, в Челябинске будут разыграны награды на дистанции 1 500 м (мужчины и женщины), а также пройдут масс-старты (мужчины и женщины).

Данные соревнования являются квалификационными для участия в чемпионате Европы в многоборье, запланированном на январь 2021 года в Херенвене (Нидерланды).

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