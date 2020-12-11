11.12.2020 (20:15)

На Белгородчине отмечены лучшие военно-патриотические клубы ДОСААФ

В День Героев Отечества в актовом зале регионального отделения ДОСААФ Белгородской области торжественно подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов.

По итогам 2020 года за организацию и проведение смен областного военно-патриотического лагеря для студентов образовательных организаций объявлена благодарность специалистам-инструкторам по военно-патриотическому воспитанию ДОСААФ: Виталию Жеребилову, Михаилу Вайнгольцу, Андрею Мелихову, Михаилу Чепелеву, Ярославу Миронюку, Виталию Шубитидзе, Сергею Коптеву, Татьяне Козловой и Сергею Ковалеву.

В номинации «Лучший военно-патриотический клуб воздушно-десантной направленности» победителем областного конкурса признан клуб «Русичи» (рук. Юрий Кирик), второе место завоевал клуб «Русич» (рук. Сергей Воронков), на третьем – клуб «Отечество» (рук. Михаил Вайнгольц).

В номинации «Лучший военно-патриотический клуб морской направленности» первенствовала детско-юношеская флотилия им. Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского (рук. Владимир Астапов), клуб «Гардемарин» (рук. Юрий Самойлов) – второй, клуб «Гардемарин-1» (рук. Павел Чересленко) – третий.

Клуб МЧС «Сокол» (рук. Олег Пушкарев) опередил соперников в номинации «Лучший военно-патриотический клуб иной направленности». Клуб «Калибр» (рук. Денис Задорожный) и клуб «Восход» (рук. Сергей Алейников) соответственно на второй и третьей позициях.

В качестве призов лучшие военно-патриотические клубы Белгородчины получили комплекты обмундирования, пневматическое оружие, специализированную обувь, комплект для занятий рукопашным боем.

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