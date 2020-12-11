11.12.2020 (20:00)
Представительница Бологовского соединения РВСН вышла в финал конкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020»
Военнослужащая Бологовского ракетного соединения Елена Толстова вышла в финал Всероссийского творческого фотоконкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020».
Вдохновившись победой представительницы РВСН по результатам прошлого года, Елена в сентябре этого года отправила свою фотографию и по промежуточным итогам зрительского голосования уверенно закрепилась в числе претендентов на победу.
Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии четырёх участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда».
Елена Толстова проходит службу в РВСН с 2014 года, имеет первый спортивный разряд по лёгкой атлетике, метко стреляет из различного оружия и показывает высокие результаты в специальной подготовке.
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