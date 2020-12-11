11.12.2020 (20:00)

Представительница Бологовского соединения РВСН вышла в финал конкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020»

Военнослужащая Бологовского ракетного соединения Елена Толстова вышла в финал Всероссийского творческого фотоконкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020».

Вдохновившись победой представительницы РВСН по результатам прошлого года, Елена в сентябре этого года отправила свою фотографию и по промежуточным итогам зрительского голосования уверенно закрепилась в числе претендентов на победу.

Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии четырёх участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда».

Елена Толстова проходит службу в РВСН с 2014 года, имеет первый спортивный разряд по лёгкой атлетике, метко стреляет из различного оружия и показывает высокие результаты в специальной подготовке.

Ранее в Серпуховском филиале Военной академии РВСН состоялась церемония награждения лейтенанта Кристины Заворотной — самой красивой девушки в Вооружённых Силах РФ, проходящей службу в учебном заведении.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице