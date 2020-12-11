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11.12.2020 (19:40)

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался полевой сбор со снайперами

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался полевой сбор со снайперами, в котором принимают участие более 50 военнослужащих. В сборе участвуют как недавно назначенные на штатные должности военнослужащие, так и опытные гвардейцы-десантники.

Сбор проходит на полигоне Поливно под руководством офицеров-инструкторов стрелковой роты снайперов, имеющих боевой опыт.

Военнослужащие отработают приемы стрельбы из различных положений, потренируются поражать цели без пристрелочного выстрела и использовать подручные средства для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий.

Под руководством опытных инструкторов военнослужащие отработают способы противодействия снайперам противника, применяемые подразделениями специального назначения приемы контрснайперской борьбы с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В ходе занятий снайперы будут совершенствовать навыки оборудования ложных огневых позиций, скрытного передвижения по пересеченной местности, стрельбы с корректировкой на большие дальности в условиях ветра, а также научатся действовать при внезапной встрече с противником.

На этапе учебных стрельб военнослужащие поразят движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, а также отработают действия в составе снайперских пар.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Сборы
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