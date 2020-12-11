11.12.2020 (19:20)

Поступившие в РВСН учебно-тренировочные системы позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач

Современные учебно-тренировочные средства, поступающие в соединения РВСН, широко применяются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки.

Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Они позволяют в виртуальном пространстве моделировать динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.

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