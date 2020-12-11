11.12.2020 (19:00)

Танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода в Средиземное море и Атлантический океан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода в Средиземное море и Атлантический океан

Сегодня на причале в городе-герое Мурманске состоялась торжественная встреча экипажа среднего морского танкера «Академик Пашин» из дальнего похода в Средиземное море и Атлантический океан. Танкер почти четыре месяца обеспечивал деятельность боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России и Северного флота в дальней морской зоне. Большую часть времени СМТ «Академик Пашин» действовал в составе отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

На мурманском причале судно встретил военный оркестр, руководящий состав вспомогательного флота и штаба тыла Северного флота, а также родственники моряков.

Торжественная церемония встречи прошла под руководством старшего морского начальника в Мурманске – заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирала Дмитрия Украинца. Он принял доклад капитана судна, поздравил экипаж с возвращением из дальнего похода и успешным выполнением всех поставленных задач.

Вместе с моряками в течение всего дальнего похода на борту танкера находилась группа морских пехотинцев Северного флота, обеспечившая безопасность судна от нападения пиратов, потенциальных диверсий и террористических угроз.

Заместитель командующего Северным флотом объявил всем участникам дальнего похода личную благодарность и поручил представить отличившихся моряков к наградам по результатам выполнения поставленных задач.

За время дальнего похода, продолжавшегося с августа, танкер прошёл более 20 тыс. морских миль и совершил несколько деловых заходов в порты государств средиземноморья вместе с БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Для танкера завершившийся поход в дальнюю морскую зону стал первым в его истории. СМТ «Академик Пашин» был включён в состав Северного флота в начале 2020 года. В океане судно уверенно прошло проверку материальной части и специального оборудования, в ходе проведения учений по передаче жидких и сухих грузов на корабли и суда ВМФ России.

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