11.12.2020 (17:44)

Военнослужащие ЦВО предотвратили захват условным противником систем ТОС-1А «Солнцепек» на Алтае

Военнослужащие подразделения антитеррора соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в рамках комплексной тренировки по противодействию терроризму отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования и предотвратили захват тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

По замыслу тренировки, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию парка боевых машин с целью захвата военной техники, в том числе систем ТОС-1А «Солнцепек». Группы антитеррора были подняты по тревоге, прибыли к местам выполнения задач, оцепили район и уничтожили условное НВФ.

В рамках мероприятия боевой подготовки подразделения антитеррора произвели инженерную разведку местности на наличие взрывных устройств, вместе с пожарными командами соединения отработали вопросы совместных действий при возможном возникновении нештатных ситуаций на территории воинской части, а также в составе групп антитеррора и военных медиков выполнили эвакуацию условно раненых военнослужащих и оказание им первой помощи.

При отработке действий использовались средства имитации дыма, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

В мероприятии принимали участие более 300 военнослужащих, было задействоано около 20 единиц специальной и военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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