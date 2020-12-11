11.12.2020 (17:21)

Мотострелки ЦВО на учении в Сибири уничтожили низколетящие воздушные цели из вооружения БМП

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области, уничтожили низколетящие воздушные цели из боевых машин пехоты БМП-2.

По замыслу учения, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» было обнаружено скопление техники с пулеметными расчетами и живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-2 и танках Т-72Б3.

В ходе совершения марша условный противник предпринял попытку атаковать с воздуха колонну военной техники при помощи ударных беспилотников. Экипажами боевых машин пехоты были выявлены низколетящие воздушные цели и уничтожены из штатного вооружения.

По прибытии в район учебно-боевого применения мотострелки с ходу открыли огонь по позициям и технике условного противника.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействоано более 20 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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