Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.12.2020 (17:21)

Мотострелки ЦВО на учении в Сибири уничтожили низколетящие воздушные цели из вооружения БМП

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области, уничтожили низколетящие воздушные цели из боевых машин пехоты БМП-2.

По замыслу учения, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» было обнаружено скопление техники с пулеметными расчетами и живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-2 и танках Т-72Б3.

В ходе совершения марша условный противник предпринял попытку атаковать с воздуха колонну военной техники при помощи ударных беспилотников. Экипажами боевых машин пехоты были выявлены низколетящие воздушные цели и уничтожены из штатного вооружения.

По прибытии в район учебно-боевого применения мотострелки с ходу открыли огонь по позициям и технике условного противника.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействоано более 20 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Самара стала первым городом России с социальной рекламой Юнармии на дорогах
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила сборный пункт региона в Сызрани
Российские военнослужащие подразделений РХБ защиты провели обработку православного храма и мечети в Киргизии
Военнослужащие Самарского гарнизона сдали кровь для помощи тяжелобольным пациентам

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false