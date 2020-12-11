11.12.2020 (17:03)
В 2020 году воинские части ЦВО пополнили около 140 единиц бронетанкового вооружения
Около 140 единиц модернизированной бронетанковой техники поступило на вооружение воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
«В рамках программы боевой подготовки танкисты ЦВО успешно осваивают глубоко модернизированные Т-72Б3, мотострелки — новые бронетранспортеры БТР-82А, соединения специального назначения — бронированные транспортные средства «Тигр» и «Тайфун-К». На вооружение округа в этом году было принято около 140 единиц бронетанкового вооружения. И обновление парка боевых машин ЦВО будет продолжено», — рассказал генерал-полковник Александр Лапин.
Справочно
ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.