11.12.2020 (16:44)

Расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» скорректировали огонь РСЗО «Град» на учении в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» скорректировали огонь РСЗО «Град» на учении в Сибири

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, прошедшего на полигоне Юргинский в Кемеровской области, скорректировали огонь артиллерийских расчетов и обеспечили точное нанесение ударов по условному противнику.

По замыслу учения, расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубиц «Мста-Б» поступила учебно-боевая задача уничтожить группы незаконного вооруженного формирования и скопление техники условного противника, которые находились на разном удалении друг от друга. Военнослужащие действовали в едином разведывательно-огневом комплексе. Контроль поражения целей и корректировку артиллерийского огня осуществляли БЛА «Орлан»-10. Удары по целям наносились сосредоточенным огнем на расстояние от 5 до 15 км.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействоано более 20 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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