11.12.2020 (16:22)

В Сухопутных войсках в 2020 году проведено более 2,5 тыс. учений различного уровня

В этом году с мотострелковыми и танковыми воинскими частями и соединениями Сухопутных войск проведено более 2,5 тыс. учений различного уровня, в том числе совместно с подразделениями других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделениями армий иностранных государств.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, которая сложилась в этом году, и выполнение комплекса мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, задачи, возложенные на Сухопутные войска, выполнены в полном объеме.

По итогам года уровень полевой выучки личного состава по сравнению с прошлым годом в среднем вырос более чем на 15 процентов.

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