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11.12.2020 (16:05)

Военные медики в Хакасии приступили к первичному тестированию пациентов с подозрением на COVID-19

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Специалисты мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), приступили к оказанию помощи гражданским медикам в проведении первичного тестирования пациентов с подозрением на COVID-19.

Военные специалисты ПЦР-лаборатории принимают пациентов по направлению лечащих врачей, у которых по результатам КТ-исследований выявлены признаки поражения легких. Сотрудники военного мобильного госпиталя ЦВО проводят забор биологического материала и тестирование для определения наличия у пациентов COVID-19. После подтверждения диагноза всем пациентам военные врачи назначают необходимое лечение и курс реабилитации для восстановления здоровья в зависимости от тяжести протекания болезни. Выполнение первичного тестирования вдвое увеличило количество ПЦР-исследований, проводимых специалистами медицинской службы ЦВО, на сегодняшний день их число составляет около 1,5 тыс. анализов.

Как сообщалось ранее, временный военный госпиталь ЦВО был развернут на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске. В него доставляют пациентов для проведения первичных ПЦР-исследований, а также заболевших из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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