11.12.2020 (15:56)

Семь модернизированных самолетов и вертолетов пополнили авиапарк ЦВО в 2020 году

В 2020 году семь модернизированных самолетов и вертолетов поступили на вооружение авиационных частей Центрального военного округа (ЦВО), базирующихся в четырех регионах России и в Республике Киргизия.

Поступившая техника прошла модернизацию на заводах-изготовителях. Самолеты и вертолеты были оборудованы обновленным прицельным и навигационным оборудованием, а также техническими узлами и агрегатами.

Воинские части оперативно-тактической авиации в Челябинской области и Красноярском крае пополнили обновленные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и самолеты-разведчики Су-24МР. Крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 и ударные Ми-24П поступили на вооружение соединений армейской авиации в Свердловской и Новосибирской областях. Кроме того, объединенная российская военная база Кант в Республике Киргизия пополнилась модернизированным штурмовиком Су-25: на самолете были обновлены прицельное и навигационное оборудование.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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