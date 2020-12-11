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11.12.2020 (15:40)

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.

Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тыс. километров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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