11.12.2020 (15:20)

Начальник штаба Северного флота выступил на Международном арктическом форуме

Сегодня в Санкт-Петербурге на Х Международном арктическом форуме «Арктика: настоящее и будущее» в рамках панельной сессии, посвященной безопасности Арктического региона, с докладом выступил начальник штаба Северного флота – первый заместитель командующего флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Доклад начальника штаба Северного флота был посвящен вопросам обеспечения национальной безопасности в Арктическом регионе, а также роли и деятельности Северного флота по данному направлению.

Как отметил вице-адмирал Владимир Гришечкин, «на международном уровне Российская Федерация выступает за взаимодействие и взаимодополняющие усилия государств в полярных широтах, формирование международного партнерства в интересах сохранения Арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности».

Начальник штаба Северного флота в своем докладе почеркнул, что «в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы». Он так же детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам Российской Федерации.

Вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил, что «развитие Северного флота идёт в общей концепции развития Вооруженных Сил Российской Федерации и в строгом соответствии с планами Министерства обороны». От также отметил, что «в качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется поставка современных образцов вооружения , военной и специальной техники общего назначения, в том числе: атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами; фрегатов и десантных кораблей; зенитных ракетных комплексов «Триумф» и «Панцирь»; береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»; летательных аппаратов противолодочной авиации, а также вспомогательных судов различного назначения».

Вице-адмирал Владимир Гришечкин также обратил внимание на то, что в состав Северного флота входит группировка морских стратегических ядерных сил, состав которой пополняется новыми подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», вооруженными баллистическими ракетами «Булава». В 2020 году в состав флота вошел второй ракетный крейсер нового поколения – «Князь Владимир».

Начальник штаба Северного флота отметил, что «исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против России». Он также подчеркнул, что «данное оружие в первую очередь рассматривается, как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире.

В своем докладе вице-адмирал Владимир Гришечкин также сообщил, что «в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике и выполнения поручений Президента предусмотрено развитие портовой инфраструктуры побережья арктических морей, что позволит силам Северного флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути». Он также осветил в докладе вопросы участия Северного флота в социальной и экономической жизни Арктического региона, охране окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, экспедиционной деятельности, развитии международного сотрудничества.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице