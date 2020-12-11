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11.12.2020 (14:55)

Самара стала первым городом России с социальной рекламой Юнармии на дорогах

В Самаре с разрешения ГИБДД появились необычные для дорог знаки жёлтого цвета с логотипом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения и надписью: «Юнармия. объединяем детей России».

«Мы вышли с инициативой поддержать такого рода социальную рекламу, на что получили поддержку от администрации города и ГИБДД по Самарской области. На данный момент установлено 10 знаков. Самара стала первым городом России с социальной рекламой Юнармии на дорогах, — сказал руководитель Юнармии в Самарской области Алексей Родионов. — Наша цель — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны».

В ближайшее время планируется установить ещё 10 знаков.

Справочно:

ВВПОД «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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