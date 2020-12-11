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11.12.2020 (14:32)

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила сборный пункт региона в Сызрани

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила сборный пункт региона в Сызрани.

Военный комиссар области полковник Алексей Вдовин ознакомил омбудсмена, в каких условиях проживают новобранцы, как проходит медицинское освидетельствование, какое обмундирование получают перед отправкой к местам несения службы и как питаются. Это было первое совместное мероприятие после подписания 27 ноября Соглашения о взаимодействии по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу, прохождения военной службы по призыву и контракту.

Ольга Гальцова отметила, что подобные совместные мероприятия благодаря военному комиссару Самарской области Алексею Вдовину станут постоянными: это не только поездки, но и совместные «горячие линии» в периоды призывных кампаний, научно-практические конференции, а также правовая и социальная защита военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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