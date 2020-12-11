11.12.2020 (14:26)

В технополисе «ЭРА» всё готово к встрече молодого пополнения операторов научных рот

Отличники лучших российских вузов будут служить в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе. Новое пополнение научных рот прибывает из 35 регионов страны.

Сопровождать новобранцев будут офицеры технополиса. Их перевозка будет осуществляться в специальных воинских эшелонах – отдельных вагонах, в которых нет других пассажиров. Так военнослужащие будут защищены от риска заболевания новой коронавирусной и другими инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем.

Все будущие операторы научных рот ещё на этапе конкурсного отбора распределены по научным направлениям и испытательным лабораториям поскольку уровень компетенций по каждому научному направлению разный. Востребованными специальностями отмечены информатика и вычислительная техника, нанотехнологии и наноматериалы, робототехнические комплексы.

«Конкурс проводился среди выпускников вузов, которые занимают первые 150 мест в рейтинге, составленном Министерством высшего образования и науки Российской Федерации», – сказал командир роты молодого пополнения майор Ренат Коков.

В технополисе сложилась практика формирования научных рот по региональному принципу. Например, в роту, в которой будут проходить службу призывники из Тульской области, проведен уже третий отбор. Это ребята, которые окончили вузы и успели поработать на предприятиях ОПК в Туле. Они уже заявили о себе, как авторы нескольких инициативных проектов. Реализовать свои инновационные идеи может каждый оператор научной роты во время прохождения службы. Такие инициативы поддерживаются со стороны научных руководителей и командиров взводов.

«Мы будем посвящать личный состав в азы научной деятельности. Молодые ребята узнают об этапах планирования, реализации, отчетности по научно-исследовательской работе, о нюансах оформления документов для регистрации авторских прав в Федеральном институте промышленной собственности. Наши выпускники уже пользуются полученными в технополисе знаниями для продолжения научной карьеры после армейской службы, в том числе в качестве офицеров органов военного управления», – добавил Ренат Коков.

После прохождения курса молодого бойца, включающего в том числе учебные стрельбы, состоится церемония приведения личного состава к Военной присяге.

На сегодняшний день в технополис уже прибыло 34 новобранца из 10 регионов России.

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