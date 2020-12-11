11.12.2020 (14:18)

В Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского провели уникальную операцию по восстановлению голоса

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени

А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации восстановили голосовую складку по новейшей методике.

Более года назад пациентка утратила голос вследствие операции

на щитовидной железе и фактически лишилась способности эффективно изъясняться.

Проведя комплексное обследование пациентки, медицинские специалисты ЦВКГ имени А.А. Вишневского приняли решение провести высокотехнологичную операцию по коррекции паралича голосовой складки

с применением новейшего импланта из медицинского титана. До этого подобные операции не проводились на территории Российской Федерации.

Использование титанового импланта позволяет провести операцию под местной анестезией, отрегулировать тональность голоса пациента,

в кратчайшие сроки устранить голосовой паралич, восстановить полноценную речь, а также исключить возможность аллергической реакции.

Дополнительным преимуществом операции по новой методике является ее перманентный эффект. При использовании в операции альтернативных материалов, таких как силикон, пациентке пришлось

бы проходить дополнительное лечение, включая инъекции и дальнейшее хирургическое вмешательство.

Благодаря применению передовых технологий и профессионализму военных врачей, пациентке был полностью возвращен голос, восстановлено качество жизни.

Паралич гортани является частым осложнением операций

на щитовидной железе, от него страдают до 20% пациентов. Использование новых технологий и материалов позволит эффективно устранить последствия данных операций.

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