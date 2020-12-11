11.12.2020 (14:00)

Гранатометчики морской пехоты Балтфлота учились уничтожать вражеский десант

На полигоне Хмелевка в Калининградской области в рамках планового учебно-методического сбора гранатометчики морской пехоты Балтийского флота уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на побережье.

В ходе учебного боя гранатометчики в составе групп огневой поддержки десантно-штурмовых подразделений морской пехоты уничтожили условное вооруженное формирование, готовящее плацдарм для высадки морского десанта. Морские пехотинцы организовали засаду на маршруте движения «боевиков» и, подбив головной и замыкающий бронетранспортеры, ликвидировали заблокированную бандгруппу. Стрельба производилась из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17, стоящих на вооружении подразделений морских пехотинцев.

Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно решили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций, поразив в общей сложности около 200 мишеней, имитирующих групповые и одиночные цели. В ходе выполнения огневых задач гранатометчики израсходовали около 150 инертных и более 200 боевых гранат для РПГ-7 и АГС-17.

Боевые стрельбы гранатометчиков соединения морской пехоты Балтийского флота продолжатся на полигоне Хмелевка до конца месяца.

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