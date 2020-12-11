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11.12.2020 (13:48)

Сегодня на Балтийском флоте отмечается День утверждения Андреевского флага – Боевого знамени ВМФ России

11 декабря отмечается День утверждения Андреевского флага – Боевого знамени Военно-Морского Флота Российской Федерации.

320 лет назад в 1699 году назад царь Петр I собственноручно изобразил в рисунках, а затем и подписал указ об утверждении корабельного знамени Российского флота, названного в честь апостола Андрея Первозванного. Андреевский флаг — это символ гордости, мужества и героизма наших моряков, отдавших жизни в морских сражениях во имя победы и славы российского государства.

Ежедневно ранним утром сотни кораблей и судов военно-морского флота России от Тихого океана до Балтики, отсчитывая секунды точного времени, приступают к ритуалу подъёма кормового и носового Андреевских флагов.

На каждом корабле существует специальное место шкаф, где хранятся флаги. За их содержание и состояние отвечает сигнальщик, в его обязанности также входит подъем стеньговых флагов по различным сигналам и событиям, происходящим на корабле.

Впервые в новейшей истории России Андреевские флаги 26 июля 1992 года новые флаги были торжественно подняты на кораблях ВМФ. Согласно Указу, устанавливался военно-морской флаг России: белый с голубым Андреевским крестом и восстановленный дореволюционный вариант нового гюйса. Ширина голубой полосы на военно-морском флаге установлена в 1/10 часть длины флага.  В 2000 году голубые полосы на Андреевских флагах стали синими.

Благодаря кораблям ВМФ России, Андреевский флаг появляется во всех стратегически важных точках мирового океана. Моряки с гордостью несут службу под этим знаменем, сохраняя и приумножая традиции флота России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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