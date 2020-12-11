11.12.2020 (13:40)
Танкисты подразделений армейского корпуса Черноморского флота выполняют стрельбы на полигоне в Крыму
В рамках боевой подготовки танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке первых комплексных упражнений на танках Т-72Б3.
В ходе боевой учёбы на полигоне Ангарский в Республике Крым экипажи бронемашин осуществляют боевые стрельбы из танковых пулеметов ПКТ и 125-мм пушек по стационарным и движущимся мишеням, имитирующим танки, лёгкие бронемашины, расчёты ручных противотанковых гранатомётов и живую силу условного противника.
Кроме того, экипажи отрабатывают быструю посадку в боевую машину, а также загрузку боеприпасов на время. В свою очередь механики-водители танков отрабатывают навыки по управлению машинами на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.
Следующим этапом учёбы танкистов станет проведение тактико-огневых упражнений с выполнением стрельб в светлое и тёмное время суток.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 40 военнослужащих, задействовано около 7 единиц бронетехники.