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11.12.2020 (13:40)

Танкисты подразделений армейского корпуса Черноморского флота выполняют стрельбы на полигоне в Крыму

В рамках боевой подготовки танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке первых комплексных упражнений на танках Т-72Б3.

В ходе боевой учёбы на полигоне Ангарский в Республике Крым экипажи бронемашин осуществляют боевые стрельбы из танковых пулеметов ПКТ и 125-мм пушек по стационарным и движущимся мишеням, имитирующим танки, лёгкие бронемашины, расчёты ручных противотанковых гранатомётов и живую силу условного противника.

Кроме того, экипажи отрабатывают быструю посадку в боевую машину, а также загрузку боеприпасов на время. В свою очередь механики-водители танков отрабатывают навыки по управлению машинами на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Следующим этапом учёбы танкистов станет проведение тактико-огневых упражнений с выполнением стрельб в светлое и тёмное время суток.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 40 военнослужащих, задействовано около 7 единиц бронетехники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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