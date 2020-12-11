11.12.2020 (13:34)

Российские военнослужащие подразделений РХБ защиты провели обработку православного храма и мечети в Киргизии

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты объединенной российской военной базы в Киргизии провели мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке войскового православного храма и мечети в г. Кант.

Специалисты обработали входные группы, прилегающие территории и внутренние помещения зданий.

«Для повышения эффективности мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления верующих военнослужащих и членов их семей была проведена дезинфекция православного храма, расположенного на территории базы, а также мусульманская мечеть в городе Кант», – сказал начальник службы РХБ защиты российской военной базы капитан Владислав Жамков.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База, в том числе, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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