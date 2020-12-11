11.12.2020 (13:11)
Военнослужащие Самарского гарнизона сдали кровь для помощи тяжелобольным пациентам
Военнослужащие Самарского гарнизона безвозмездно сдали кровь для помощи тяжелобольным пациентам и людям, нуждающимся в переливания крови.
На предложение сотрудников 426-го военного госпиталя добровольно откликнулись солдаты и офицеры, проходящие военную службу во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование, в том числе на наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, а также побеседовал с врачами. Доноры сдали по 450 грамм крови.
Военнослужащие и впредь планируют участвовать в акции помощи тяжелобольным пациентам в Самарской области.
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