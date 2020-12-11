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11.12.2020 (12:54)

Со сборного пункта в Бурятии в научную роту Минобороны РФ отправился служить единственный призывник на территории ВВО

Единственный в Восточном военном округе призывник отправился служить в научную роту Министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта Республики Бурятия.

Жаргал Дашиев успешно окончил Восточно-Сибирский Государственный университет по специальности информационных систем и технологии в строительстве. Во время обучения принимал участие в различных всероссийских и международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых.

За отличные показатели в учебе и активном участии в жизни университета Жаргал единственный в вузе был удостоен ежемесячной президентской стипендии. За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.

В свободное от учебы время работал в продуктовом магазине, помогал родителям.

На республиканском сборном пункте представители научных подразделений Минобороны России провели тестирование, для определения должного уровня знаний будущего военнослужащего по призыву с целью отбора в необходимом для него направлении.

Жаргал Дашиев, успешно прошедший тестирование, отправился в научную роту Санкт-Петербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где основная его деятельность будет связана с 3D моделированием, программированием, участие в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.

Наряду со всеми новобранцами призывник прошел военно-врачебную комиссию, тестирование у психологов, получил военную форму одежды, а сотрудники военкомата изготовили персональные электронные карты (ПЭК).

По окончании прохождения срочной военной службы Жаргал планирует продолжить деятельность в научно-исследовательской медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России и получить первое офицерское звание.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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