11.12.2020 (12:31)
Расчёты берегового ракетного комплекса «Бал» КФл совершенствуют навыки в управлении ракетными ударами
В рамках подготовки к предстоящим учениям с расчетами береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) проводятся практические занятия по организации управления ракетными ударами с выполнением ракетных стрельб, а также занятия по тактической, технической и специальной подготовке.
Личный состав батареи управления повышает свои навыки в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплекса к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия. Механики-водители совершенствуют навыки вождения тяжёлой боевой техники как одиночно, так и в составе колонны, по пресечённой местности и в районах с интенсивным движением транспорта. Расчёты транспортно-погрузочных машин тренируются в доставке и погрузке боекомплекта на пусковые установки.
На практических занятиях по боевой подготовке задействовано 100% личного состава ракетного комплекса «Бал» КФл.
Справочно:
Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья на десантно-опасных направлениях.
Особенностью комплекса является его высокая мобильность, возможность быстрой смены позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки со скрытых позиций на удалении до 10 км от берега.
БРК «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при различных погодных условиях.