11.12.2020 (11:44)

Разведчики ЮВО отработали передачу координат целей в едином информационном пространстве с носителями ракетного вооружения сухопутных, авиационных и морских частей

Масштабная тренировка в рамках единого дня огня объединила более ста носителей ракетного вооружения сухопутных, авиационных и морских соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

В общем информационном пространстве отработали передачу координат целей условного противника на носители высокоточного оружия разведчики соединений специального назначения ЮВО.

Используя новейшие системы управления, в том числе комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», разведчики передали данные о выявленных целях непосредственно экипажам бомбардировщиков Су-24, на ракетные корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота, расчетам оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер-М», береговых ракетных комплексов «Бал» и батареям реактивных установок «Торнадо-С».

Ракетчики, артиллеристы, экипажи бомбардировочной авиации и кораблей флотских соединений ЮВО провели учебно-боевые пуски электронным способом.

В ходе единого дня огня было выполнено более 400 огневых задач.

К мероприятию боевой подготовки было привлечено свыше 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, самолетов оперативно-тактической авиации, боевых кораблей.

Кроме того, разведчики задействовали более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Управление разведывательными и ударными силами в соединениях было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на объединенный командный пункт штаба ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице