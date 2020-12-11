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11.12.2020 (10:48)

В войсках ЮВО стартовал конкурс на лучшую роту радиационной, химической и биологической защиты

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовал конкурс на лучшую роту войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). Подразделения выдвинулись на полигоны и приступили к оборудованию полевых лагерей.

На конкуре будет оценен уровень подготовленности специалистов РХБЗ, военнослужащие выполнят специальные нормативы на машине радиационной и химической разведки РХМ-6 на базе автомобильной лаборатории АЛ-4, в составе экипажа боевой разведывательно-дозорной машины (радиационно-химической) БРДМ-2РХ и другой специальной технике.

Также военнослужащие отработают навыки засечки ядерных взрывов, ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнят дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники, а также ликвидируют последствия условных техногенных аварий с выбросом ядовитых веществ.

Завершающим испытанием для военных химиков станет этап боевой стрельбы из ручных огнеметов РПО-А «Шмель».

Всего в конкурсе на лучшую роту РХБЗ ЮВО примут участие более 600 человек личного состава, задействуют около 160 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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