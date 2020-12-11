11.12.2020 (10:11)

Более 150 гранатомётчиков и наводчиков БТР-82А КФл выполнят учебные стрельбы на полигонах в Дагестане

На полигоне Аданак в Республике Дагестан стартовали сборы с гранатомётчиками и наводчиками бронетранспортёров БТР-82А подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл).

В ходе сборов военнослужащим предстоит изучить основы и правила ведения эффективного огня из штатного оружия.

На практических занятиях гранатометные расчеты изучат тактику действий как одиночно, так и в составе подразделения, отработают навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 и автоматического гранатомёта станкового АГС-17 «Пламя» по бронированным целям, укреплениям, фортификационным сооружениям и скоплениям пехоты условного противника.

В рамках тактической подготовки гранатомётчики будут учиться эффективно выбирать и оборудовать огневые позиции, скрытно передвигаться на поле боя, использовать для укрытия и маскировки ландшафт местности.

Наводчики БТР-82А в ходе сборов изучат устройство и боевые возможности вооружения бронетранспортёра, усовершенствуют навыки ведения разведки целей, определения исходных установок для стрельбы, поражения противника на предельных дальностях днем и ночью, в движении и с места.

Всего в сборах участвуют более 150 гранатомётчиков и наводчиков БТР-82А подразделений морской пехоты КФл, задействовано около 100 единиц боевой техники.

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