11.12.2020 (11:05)

Новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» впервые заступят на боевое дежурство в ЦВО до конца года

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» впервые заступят на боевое дежурство на территории Центрального военного округа (ЦВО) до конца этого года. Они будут охранять воздушное пространство в Сибири. О бэтом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«До Нового года в Сибири на боевое дежурство заступят комплексы «Бук-М3», чьи тактико-технические характеристики позволят алтайскому соединению в пять раз увеличить свои боевые возможности, причём без расширения штатно-должностного состава», - сказал командующий.

Ранее сообщалось, что «Бук-М3» впервые поступили на вооружение в подразделение ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Алтайском крае.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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