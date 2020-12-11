11.12.2020 (11:22)
ЗРС С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года
Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
«В начале 2021 года на образцах новой техники С-400 на боевое дежурство заступит зенитный ракетный полк самарского региона", – сказал он.
Военнослужащие уже приняли комплект ЗРС и в начале декабря успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.
Ранее сообщалось, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.
С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.