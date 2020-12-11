11.12.2020 (10:37)

Доля современной военной техники в ЦВО за пять лет выросла в четыре раза

Доля современной военной техники, находящейся на вооружении Центрального военного округа (ЦВО), за последние пять лет выросла в 4 раза. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«За 5 лет доля современной военной техники в округе возросла почти в 4 раза. Только с начала текущего года парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, 600 единицами. В течение декабря примем на вооружение еще 250 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане», - сказал Александр Лапин.

По словам командующего ЦВО, в этом году войска ПВО военного округа освоили новейшие зенитные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3». «Свидетельство тому - успешные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр. В декабре первый зенитно-ракетный полк (ЗРП), перевооруженный на комплекс С-400, заступит на боевое дежурство в Свердловской области», - подчеркнул командующий.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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