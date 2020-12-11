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11.12.2020 (10:29)

Количество учений в ЦВО в 2020 году увеличилось на 15%

Количество мероприятий боевой подготовки в Центральном военном округе (ЦВО) в 2020 году увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Этот год для войск военного округа выдался не менее интенсивным, чем предыдущий. Так, количество мероприятий оперативной подготовки возросло на 10 процентов, боевой - на 15, мобилизационной – на 20 процентов, что с учётом опыта, приобретенного в вооруженных конфликтах и получившего распространение в войсках, позволило существенно повысить подготовку соединений и воинских частей. В рамках боевой подготовки войска ЦВО приняли участие в более чем в 800 учений различного уровня, отработав порядка 76 тысяч практических эпизодов с боевыми стрельбами и вождением техники, при этом 50 процентов занятий проходили в ночное время», - сказал Александр Лапин.

Самым крупным учением стали двусторонние маневры общевойсковых армий на четырех полигонах в Сибири и Поволжье, на которые было привлечено свыше 12 тысяч военнослужащих и более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники.

«В ходе боевой учебы войск военного округа были реализованы варианты ведения боя по принципам «перевернутый фронт» и «везде фронт», с воздействием на вклинившегося противника как в маневренной обороне, так и в наступлении. Помимо этого, в процессе обучения военнослужащих основными направлениями боевой подготовки стало практическое применение сирийского опыта. В течение года отрабатывались такие формы и способы, как боевые действия снайперскими группами, борьба с заминированными автомобилями и беспилотниками, сочетание разведывательно-поисковых действий, использование минных шлагбаумов и создание резервных проводных каналов связи на оптическом волокне в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы», – добавил командующий.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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