11.12.2020 (10:22)

Военнослужащие ЦВО в 2020 году приняли участие в ликвидации и предотвращении 12 чрезвычайных ситуаций

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году приняли участие в ликвидации и предотвращении 12 чрезвычаных ситуаций в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«С начала года войска военного округа приняли участие в ликвидации 12 природных чрезвычайных ситуаций. Так, в период весеннего половодья специалисты инженерных войск военного округа предотвратили затопление двух десятков населенных пунктов. Они же ликвидировали снежные заносы в Алтайском крае, подрывали лед на реках в республиках Тыва и Татарстан, а также в Челябинской области», - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий добавил, что весной и летом военнослужащие вели борьбу с природными пожарами в Республике Тыва, где подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 километров. А в мае в Малопургинском районе Удмуртии вертолётчики армейской авиации доставили к очагам возгорания и задымленным участкам 200 тонн воды.

«Мы и впредь будем служить для народа и во благо Родины и всегда придём на помощь, – сказал Александр Лапин. – Отдельно стоит отметить профессионализм наших артиллеристов, которые в июне помогли ликвидировать пожар на нефтегазовой скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области. Тогда, после обращения главы региона, из Самарской области в район ЧП был переброшен противотанковый расчет артиллерийского орудия МТ-12 «Рапира». А на промышленной площадке «Усолье-Химпром» в городе Усолье-Сибирское силами мобильного отряда оперативного реагирования были отработаны первоочередные мероприятия по ликвидации выявленного экологического загрязнения. Военнослужащие войск РХБ защиты военного округа обеспечили проливку водой более 36000 тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и поставили 260 водяных завес во время работ по его демонтажу. В специально подготовленные ёмкости было перекачено 24 тонны ядовитых жидкостей и обеззаражено 16 железнодорожных цистерн».

Помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции оказывали 18 мобильных отрядов оперативного реагирования, предназначенных для проведения профилактической и текущей дезинфекции.

«Войска радиационной, химической и биологической защиты ЦВО и, конечно же, военно-медицинский состав – герои нашего времени! В поте лица они трудились не только в воинских частях, но и на объектах оборонно-промышленного комплекса, а также гражданской инфраструктуры», – почеркнул командующий.

Силами мобильных отрядов оперативного реагирования войск РХБ защиты ЦВО было продезинфицировано свыше 700 объектов ОПК Урала, Сибири и Поволжья. Специальная обработка позволила предотвратить распространение инфекции на более чем 100 предприятиях. В числе знаковых были Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», Нижнетагильский машиностроительный завод, НПО Курганприбор. Суммарная площадь обработанных производственных объектов превысила 900 тысяч кв. м.

Теми же силами было обработано 300 объектов 26 дошкольных, общеобразовательных и военно-учебных заведений Минобороны России.

«На базе военно-медицинских организаций военного округа ведут работу более 50 мобильных медицинских групп, два мобильных полевых госпиталя. В целях проведения ПЦР-диагностики на территории ЦВО функционирует 5 специализированных лабораторий. Военные медики приняли активное участие в оказании помощи гражданскому населению в борьбе с пандемией. Наши специалисты работали в четырех регионах России, а также в Киргизии. В текущее время наши военные медики сосредоточили усилия в двух регионах: Хакасии, где в Черногорске развёрнут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 мест, и в Курганской области, где лечат людей в больницах региона», - резюмировал Александр Лапин.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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